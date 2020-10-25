İran'dan Afganistan'daki terör saldırısına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, dün gece kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Afganistan’ın Kabil vilayetindeki Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser-i Daneş Eğitim merkezine düzenlenen saldırıya tepki göstedi.

Hatipzade'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Aziz Afganistan bir kez daha körü körüne yapılan terörizmin kurbanı oldu. Afgan öğrenciler, hiç seçmedikleri çirkin şiddetin ve bitmeyen savaşın kurbanı oldular.

İran bu korkunç cinayeti şiddetle kınyor ve Afganistan halkı ile hükümeti için başsağlığı diliyor. İran bu gece Afganistan’ın yasını tutuyor."