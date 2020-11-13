"Dilenciler Kraliçesi" İstanbul'a gitti

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Hüseyin Süheylizade'nin yaptığı yeni dizi "Dilenciler Kraliçesi" ekibi Türkiye’ye geldi.

Çekimleri çok yakında İstanbul'da başlayacak olan İran yapımı dizinin özeti şöyle;

“Senin bugünün benim yarınım olabilir ... kaderi kimse bilemez ... sen bile ...”

Tahran’daki dizi çekimlerinin sağlık protokollerine uygun olarak yapıldığı öğrenildi.

Senaryosunu Hamed Afzali ve Emin Mahmudi’nin yazdığı dizinin oyoncu kadrosunda Farzad Farzin, Pantea Bahram, Roya Nonhali, Muhammed Reza Gaffari, Reza Behbudi, İlham Korda, Baran Kevseri, Arman Darviş, Ali Oci, Solmaz Gani, Behşad Şarifiyan ve Yasna Mirtahmasb gibi isimler yer alıyor.