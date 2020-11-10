"Porsuk" filmi Kanada'da gösterilecek

Yapımcılığını Sina Saidiyan ve yönetmeniliği Kazım Mollai üstlenen ‘Porsuk’ adlı film bu sene 15’incisi düzenlenecek olan Uluslararaı Hamilton Film Festivali’nin ana bölümüne katılım hakkı kazandı.

‘Porsuk’ ayrıca bugün Philadelphia Asya Filmleri Festivali’nde gösterilecek.

Daha önce Şanghay Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanan ‘Porsuk’ geçtiğimiz hafta da Uluslararası Berkeley Film Festivali'nde en iyi yabancı film ve izleyici ödülüne layı görülmüştü.

Bu film ilaveten Uluslararası Bangkok Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanmıştı.

7 Kasım itibariyle Kanada’da başlayan Uluslararası Hamilton Film Festivali 15 Kasım’a kadar devam edecek.