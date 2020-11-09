  1. Kültür
9 Kas 2020 17:37

İran sinemasından bir film BAE'de gösterilecek

İran sinemasından bir film BAE'de gösterilecek

İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönettiği "Careless Crime" adlı film, Uluslararası Sharjah Film Festivali'nin kapanış töreninde gösterilecek.

İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönetmenliğini yaptığı "Careless Crime" adlı film, BAE'de düzenlenecek olan Uluslararası Sharjah Film Festivali'nin kapanış töreninde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce Vendik, Şikago ve Viennale film festivallerine katılan eser, Uluslararası Şikago Film Festivali’nde 'Silver Hugo' ödülüne layık görülmüştü.

16-21 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan festival, daha önce Cannes, Vendik, Berlin, IDFA, Tribeca ve Sundance film festivallerine katılan 12 film ve belgesele ev sahipliği yapacaktır.

News Code 1890292

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