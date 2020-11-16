ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul’da

Sputnik'te yer alan habere göre, Pompeo, Fransa'daki temaslarının ardından özel jet ile İstanbul Havalimanı'na vardı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Pompeo'ya konvoy eşlik etti.

Pompeo geçen hafta yaptığı açıklamada, kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız" demişti.

ABD Dışişleri Bakanının, 7 ülke içinde bir tek Türkiye'de hiçbir hükümet yetkilisi ile görüşmeyeceği, sadece Fener Patriği Bartholomeos'u ziyaret edeceği belirtilmişti.