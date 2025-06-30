Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Abdulati, İran ile İsrail arasında ateşkes sağlanması için yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemek ve sükuneti sağlamak için koordineli çabaların bölgesel güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Abdulati, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi'ye, İran nükleer meselesiyle ilgili müzakerelerin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasının önemini vurgulayarak, bunun güven inşa etmenin ve gerginliği azaltmanın en iyi yöntemi olduğunu söyledi.

Açıklamada, Abdulati’nin diplomatik ve müzakere yoluyla bölgedeki güvenlik ve istikrarı tesis etmenin önemini vurguladığı kaydedildi.

Abdulati, bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleyen siyasi bir anlaşmaya varmayı amaçlayan tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

