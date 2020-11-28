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28 Kas 2020 14:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Koronavirüs'e yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Koronavirüs'e yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

T24'e göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

CHP'li Veli Ağbaba, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ağbaba mesajında şöyle dedi:

"Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere..."

News Code 1890752

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