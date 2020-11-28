CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Koronavirüs'e yakalandı

T24'e göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

CHP'li Veli Ağbaba, Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ağbaba mesajında şöyle dedi:

"Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere..."