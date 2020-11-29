Rus askerleri Karabağ’da 104 patlayıcı maddeyi imha etti

Bakanlığın açıklamasında, “Rus barış gücü askerleri Dağlık Karabağ topraklarında mayın temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Gün içinde Stepanakert kentinde 2.85 kilometre karayolu ve 5.9 hektar arazi patlamamış mühimmattan temizlendi. 104 patlayıcı madde tespit edildi ve etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Dağlık Karabağ'da şu ana kadar toplam 14.67 hektar alan, 5.5 kilometre karayolu ve 81 konut binasının mayınlardan temizlendiği, 416 patlayıcı maddenin bulunup imha edildiği kaydedildi.

Gün içinde 2 bin 115 kişinin Rus barış gücü askerlerinin yardımıyla Ermenistan’dan Dağlık Karabağ'a döndüğü belirtilen açıklamada ayrıca, Rus barış gücü ve Uluslararası Kızılhaç Komitesinin koordinasyonuyla Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki esir ve cenaze değişiminin devam ettiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başlayan çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu. Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

Kaynak: Sputnik