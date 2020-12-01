  1. Türkiye
1 Ara 2020 12:22

Türk-Rus Ortak Merkezi için mutabakat imzalandı

Türk-Rus Ortak Merkezi için mutabakat imzalandı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ'da kurulacak olan Türk-Rus ortak merkeziyle ilgili, "Türk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Global'e göre, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Karabağ'da kurulacak olan Türk-Rus ortak merkeziyle ilgili bir açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, 11 Kasım'da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

News Code 1890827

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