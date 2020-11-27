Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'a diz çöktürmek isteyenler tarihin çöplüğüne atılacaklar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Petrol Bakanlığı’nın video konferans yoluyla düzenlediği ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran üzerindeki yaptırımlara değinerek, "Son üç yıl boyunca bir savaşla karşı karşıyaydık ve düşmanlar tüm güçleriyle İran milletinin üzerine geldi ancak utanç verici bir yenilgiye uğradılar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının sonuna geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının sonuna geldiğini belirterek, “İran milletinin 2018'de artık İslam Devrimi zaferlerinin yıldönümünü görmeyeceğini iddia edenlerin hepsi devrildi ve zorbalıkları işlerine yaramadı. Birkaç hafta sonra da tarihin çöplüğüne atılacaklar” ifadelerini kullandı.

ABD Suriye halkının petrolünü ve servetini yağmalıyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, dün Suriye konulu BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD birlikleri Suriye topraklarını işgal etmekle bu ülkenin petrolünü ve servetini yağmalıyor” dedi.

Mecid Taht Revançi, “Bazı ülkeler, Suriye halkına tek taraflı yaptırımlar uygulamak, Suriyeli mültecileri ülkelerine geri göndermeye yönelik uluslararası çabaları engellemek ve siyasi süreci bozmakla, Suriye krizini uzatmaya ve kendi iradesini bu ülkenin halkına dayatmaya çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

İran ve Türkiye'nin Bakü büyükelçileri görüştü

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile görüştüğünü duyurdu.

Musevi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün, dost ve kardeş ülke Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile verimli bir görüşmemiz oldu. Görüşmede ikili ve Azerbaycan ile ilişkilerimiz ve Dağlık Karabağ bölgesindeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk.”

İran'da 633 bin 275 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 482 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 961 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 46 bin 689'a, vaka sayısının da 908 bin 346'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 849'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 633 bin 275'e ulaştığı bilgisini verdi.