  1. Azerbaycan
1 Ara 2020 08:45

Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra Laçın'a girdi

Azerbaycan ordusu 28 yıl sonra Laçın'a girdi

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni askeri birliklerin çıkmasıyla Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Laçın'a girdiği bildirildi.

Türk basınına göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi.

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

News Code 1890819

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