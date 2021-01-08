İran'ın güneyinde yeni bir yeraltı füze üssü açıldı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Hürmüzgan eyaletinde Fars Körfezi kıyısındaki bir yeraltı füze üssünün açılış törenine katıldı.

Törene Tümgeneral Hüseyin Selami’ye Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tangsiri eşlik etti.

Burada konuşma yapan Tümgeneral Selami, İran'ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve İslam Devrimi'nin elde ettiği kazanımlarını savunup ülkenin gücüne güç katmak istediklerini belirtti.

Tümgeneral Selami, bu kompleksin Devrim Muhafızları'nın stratejik füzeleri depolama tesislerinden biri olduğunu açıkladı.

Yeni yeraltı füze üssünde yıkıcı güce sahip olan yerli füzeler bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Orudsu, İran'ın Fars Körfezi hattı boyunca inşa ettiği yeraltı füze şehirlerinin "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı.



