İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade'ye yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamada, "Şehit Fahrizade, düşmanın nükleer ve savunma alanındaki yaptırımları ve tehditleri etkisiz hale getirme konusunda bir kahramandı." dedi.

Reisi, "En büyük tehditler ve yaptırımlar ülkenin nükleer ve savunma sanayi alanında olmasına rağmen Şehit Fahrizade ve diğer bilimci şehitler bu alanda İran'ın gücüne güç katarak yaptırımları sonuçsuz bıraktılar" ifadesini kullandı.

Fahrizade cinayeti için özel çalışma grubu kurulacak

Fahrizade cinayetinin failleri ile azmettirecilerinin tespiti için genel başsavcılık tarafından özel bir çalışma gurubunun kurulacağını duyuran İran Yargı Erki Başkanı, "İstihbarat ve güvenlik birlikleri bir an bile tereddüt etmeden ülkeye sızan terör çetesini ve düşmanın iç işbirlikçilerini tespit edip yok etmeli." diye talimat verdi.

Reisi, "Düşmana karşı caydırıcı önlemler alma konusu ihmal edilmemeli, çünkü düşman sadece güç mantığını anlıyor." açıklamasında bulundu.

Batı ülkelerine seslenen Reisi, "Terör saldırısı konusunda itidal çağrısında bulunan Batılılar aslında teröristlere yeşil ışık yakıyorlar. Yaptırımların müzakere yoluyla kaldırılmasına umut bağlamak hatadır. Tecrübeler 'yaptırımlar ve terör' ehlinin karşısında sadece güçlü olmanın yeterli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.