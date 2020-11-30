Fahrizade suikastı ile ilgili birçok ipucu bulduk

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Cuma günü uğradığı suikast sonucu şehit düşen İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade’nin cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Suikastın ardından istihbarat bakanlığındaki meslektaşlarım bu olayın tüm boyutlarını incelemeye başladı ve şu ana kadar birçok ipucu elde edilmiştir.” dedi.

Alevi, “Güvenlik boyutları nedeniyle olayın tüm boyutları netleştirilene kadar bilgilendirme imkanı yoktur; ancak konunun boyutları netleşir netleşmez aziz İran milletine bilgi verilecektir” ifadelerinde bulundu.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.