Tahran'da Şehit Fahrizade için anma töreni yapıldı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İranlı bilim insanı Şehit Mohsen Fahrizade için düzenlenen anma törenine katıldı.

Tümgeneral Selami, tören sırasında basına mensuplarına yaptığı açıklamada, “İran’ın yeminli düşmanları, şehadetin bizim yol göstericimiz olduğunu bilmelidir. Biz bu şehidin yolunu devam edeceğiz. Şehitlerin açtığı yol asla durmayacak” dedi.

Tümgeneral Selami, “Düşmanın odaklandığı her nokta, bizim gücümüzü ve onların korkaklığını gösteriyor. Onların suikast gibi suç eylemlerine başvurmaları bizim şehti Fahrizadeler gibileri eğittiğimiz anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Şehit Fahrizade yolunun devam edeceğini belirten Tümgeneral Selami, İran'ın uygun bir zamanda düşmanın kötü eylemine yanıt vereceğini söyledi.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.