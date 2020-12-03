  1. Türkiye
3 Ara 2020 10:43

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de bulunan Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

TRT Haber'e göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ise "İl ve ilçelerde olumsuz bir durum yok" dedi. 

News Code 1890874

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