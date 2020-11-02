İzmir'deki depremde can kaybı 76'ya yükseldi

İzmir'de cuma günü yaşanan 6.6'lık depremin ardından can kaybı 76, yaralı sayısı ise 962 olarak açıklandı. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremin 58. saatinde enkaz altında kalan iki kızkardeşten biri kurtarıldı.