İzmir'deki depremde can kaybı 76'ya yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu. Yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.
Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Çalışmalar sırasında Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı'nın depremin 58. saatinde iyi haber geldi. 14 yaşındaki İdil Şirin enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
İdil Şirin'in ardından da kardeşi İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: Sputnik
yorumunuz