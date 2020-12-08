AB ile sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijarto ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çavuşoğlu'nun basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"AB'nin (Yunanistan'la ilgili meselelerde) dürüst bir arabulucu rolünü üstlenmesi lazım"

"Bu süreçlerde Yunanistan ve Rum Kesiminin kışkırtıcı adımlarını gördük, böyle bir süreçte AB Yunanistan ve Rum Kesimi'ni masaya getirebilirdi ama olmadı. Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor. Biz çok sabırlı davrandık, Yunanistan diyaloğa yanaşmadı. AB'nin bu gerçekleri görmesi gerekiyor, tek taraflı açıklamalar görüyoruz, bu doğru değil. "

"Sadece yarınki toplantıda değil biz her zaman olumlu hava yaratarak ilişkileri geliştirebiliriz, sorunları ancak diyalog ve diplomasiyle çözebiliriz"

Kaynak: T24