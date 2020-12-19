Bugün Katar’da Asya Şampiyonlar Ligi final maçı yapılacak

Bugün Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi turnuvasının final maçında, İran’ın Persepolis takımı ile Güney Kore’nin Ulsan Hyundai takımı başkent Doha’daki Al Janoub Stadyumu’nda karşılaşacak.
Persepolis ve Ulsan Hyundai arasında onanacak önemli karşılaşma bugün İran saatiyle 15.30'da gerçekleşecek.
Ekim ayında Suudi Arabistan'ın El-Nasr Futbol takımıyla yarı finalde karşılaşan Persepolis takımı, maçtan penaltı vuruşlarında galip ayrılmayı başarmıştı.
İşte Persepolis'in final yolculuğu videosu...
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