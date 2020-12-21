Türkiye Sigorta Birliği, Azerbaycan'ın sigorta sektörüne destek verecek

TSB'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Azerbaycan'da sigorta geleneklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'deki sektör deneyiminin aktarılması sağlanacak.

Azerbaycan, sigorta pazarında yeni bir ürün stratejisi şekillendirmede Türkiye'nin deneyimini kullanma ve Türkiye'nin reasürans deneyimini Azerbaycan'da uygulamak için çalışmalara başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, yapılan mutabakatla, Türkiye'nin sigortacılık alanında iki asra yaklaşan tecrübe ve birikiminin kardeş ülke Azerbaycan'da sigortacılığın gelişmesi için kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Azerbaycan sigorta pazarının dünya ile ilgili entegre olma yolculuğunda Türk sigorta sektörü olarak tüm desteği vereceğiz. Yapılan mutabakat, Türk sigortacılığı açısından da bir milat olarak görülebilir.

Kaynak: TRT Avaz