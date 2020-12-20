Azerbaycan ordusuna 12 TİM ile eğitim

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele ve faaliyetlere ilişkin bilgilendirme açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, 135 personelden oluşan 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliğimiz tarafından mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte; 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personel ile eğitimler verilmektedir." denildi.

Kaynak: Haber global