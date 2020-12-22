Karar yazarı: HDP'yi kapatmanın siyasi sonuçları var

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, " Parti kapatmanın siyasi sonuçları vardır, çok dikkatli olmak lazım" yorumunu yaptı.

Akyol yazısında, "HDP-PKK bağlantısı bir gerçektir. Fakat terörle bağlantılı olmak, bir partiyi 'kapatılabilir' yapar, otomatik kapatmaz. Çünkü parti kapatmanın siyasi sonuçları vardır ve çok dikkatli olmak, oy hesaplarının ötesinde ülkenin geleceği açısından düşünmek lazımdır." görüşünü savundu.

Akyol, "İstanbul seçimlerinde evet Millet İttifakı HDP seçmeninden oy alacak şekilde davrandı ve oy aldı. Ama Cumhur İttifakı da aynı seçmenin oyunu almak için Osman Öcalan’ı devlet televizyonunda konuşturdu, Abdullah Öcalan’ın destek mesajını ekranlarda okutturdu, Binali Yıldırım Diyarbakır’a gitti, Kürdistan kavramını kullanarak konuşma yaptı. Seçim taktikleri…İki ittifaktan biri vatansever, öbürü hain değildir. Aslında bu olaylar, CB sisteminde HDP tabanın kazandığı önemi gösteriyor." ifadesini kullandı.