Azerbaycan'da 3 bin 705 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 705 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, 42 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 199 bin 127'ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 bin 175 yükseldi.

Son 24 saatte 4 bin 210 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 135 bin 462 oldu. Ülkede şu ana kadar 2 milyon 49 bin 239 koronavirüs testi yapıldı.

Kaynak: Report.az