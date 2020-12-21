İranlı Sözcü, Türkiye'den Çin'e giden yük treni hakkında konuştu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran nükleer anlaşması

Hatipzade, "Nükleer anlaşma üyesi ülke dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı bugün İran saatiyle 11.30'da video konferans yoluyla yapılacak. Toplantıda son aylardaki gelişmeler ele alınacak." dedi.

Nükleer anlaşma hususunda yeniden müzakere yapılmayacağına vurgu yapan Hatipzade, "BMGK'nin 2231 sayılı kararı çok açık ve nettir. İran’la yapılan nükleer anlaşma yeniden müzakere edilebilecek, yeni bir madde eklenebilecek veya çıkarılabilecek bir konu değildir. Bazıları anlaşmada değişiklik yapmakla ilgileniyor, ancak nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmeyeceğini ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeye dönmesinin daha iyi olacağını defaatle ifade ettik.

İran maksimum direniş göstererek ulusal güvenliği ve menfaatleri konusunda kimseyle pazarlık yapmayacağına ve kendi adına karar vereceğine dair tüm dünyaya tek bir mesaj gönderdi. İran savunma gücü alanında öncelikleri var ve her zaman belirlediği program çerçeveisnde hareket edecektir." açıklamalarında bulundu.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı İran'a gelecek

Hatipzade, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı'ın önümüzdeki Çarşamba günü İran'a ziyarette bulunacağını duyurdu.

"Dışişleri Bakanı Zarif’in Bakü ziyareti gerçekleşecek mi?” sorusuna Hatipzade, “Bakan Zarif’in bölge ziyareti kesinlikle gerçekleşecek. Elbette bunun için hazırlıkların yapılması gerekiyor, ama Bakü ziyaretinin yapılmaması temasların kesildiği anlamına gelmez." yanıtını verdi.

Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni

Hatipzade, Türkiye'den Çin'e giden yük treni hakkında, bunun İran'ın konumunu etkilemeyeceğini dile getirerek, “Bölgenin coğrafyasını iyi tanıyanlar İran'ın her zaman bölgede bir kavşak noktası olduğunu ve antik çağlardan beri hem doğu-batı hem de kuzey-güney karayolu olarak kabul edildiğini bilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin İran tutumuna tepki

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer anlaşma iddiasına tepki gösteren Hatipzade, İran ve UAEK arasındaki ilişkilerın teknik konulara dayandığını belirterek, “Sayın Grossi ile UAEA'ye ikili ilişkilerin kendi yolunda devam etmesi için bazı üçüncü tarafların siyasi baskıları ve eylemlerinden uzak durmalarını tavsiye ederiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran kararına kınama

Hatipzade, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararını kınayarak, şunları kaydetti:

"AP'nin tek taraflı açıklamaları kabul edilemez ve değersizdir. Avrupa Parlamentosu gerçekten insan haklarını aradığını göstermelidir. AP’nin ABD’nin İran'a yönelik insanlık dışı eylemlerine tepki gösterdiğini, İran'a tıbbi ilaçlar ve hammaddelerin erişimini engelleyen ABD ve ona eşlik eden Avrupa ülkelerin tutmunu kınadığını asla hatırlamıyorum.

Maalesef Avrupalı tarafların sicili bozuk. AP'nin İran karşıtı kararını kınıyoruz. Onları ikiyüzlülüğü bırakıp İran’la ilgili hangi vaatlerini yerine getirdiklerine bakmalarını istiyorum."

Fordu Nükleer Tesisi

Fordu Nükleer Tesisi'nideki şantiye faaliyetlerine ilişkin İranlı Sözcü, "Bu yeni bir konu değil. Tüm eylemlerimiz Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gözetiminde yapılmaktadır. Şantiye faaliyetleri hususunda Kurum'a bilgi sunulmuştur." diye konuştu.

İran'da düşen Ukrayna uçağı

Kanada yetkililerinin İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağı kazasının sorumluları hakkınsa soruşturma ve cezalandırma sürecinden memnun olmadıkları halinde Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne başvuracaklarına dair sözlerine de tepki gösteren Hatipzade, Kanadalı yetkililerin müdahaleci sözlerinin kabul edilemez olduğunu, bu olayın teknik raporunun hazırlandığını ve yakında yayımlanacağını söyledi.