Rus barış gücü birlikleri Karabağ’ın tamamını kontrol ediyor

Yabancı askeri ataşelerle bir araya geldiği görüşme sırasında konuşan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'ın tamamını kontrol ettiklerini ve eylemlerinin sayesinde bölgede insani bir felaketin önlenmiş olduğunu belirtti.

Gerasimov, “Bugün Laçin koridoru ve Dağlık Karabağ tamamen Rus barış gücü birlikleri tarafından kontrol ediliyor” diye konuştu.

Barış gücü birliklerinin insani bir felaketi önlemek ve yerel halkı korumak için bölgeye aktarıldığını ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını 23 gözlem noktasından denetlediklerini vurgulayan Gerasimov, şu ana kadar 43 binden fazla sığınmacının sürekli ikamet yerlerine geri döndüğünü ifade etti.

Gerasimov Rus barış gücü birliklerinin ayrıca mayın temizleme çalışmaları kapsamında 280 hektardan fazla alanı 100 kilometreden fazla yol kesimini temizledikleri, yaklaşık 9 bin patlayıcı maddenin saptanıp imha edildiği bilgisini verdi.

Kaynak: Ermenihaber