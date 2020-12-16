  1. Azerbaycan
16 Ara 2020 16:07

Tahran Cuma Namaz Hatibi:

Azerbaycan şehitlerini kendi şehitlerimiz olarak görüyoruz

Azerbaycan şehitlerini kendi şehitlerimiz olarak görüyoruz

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, “Azerbaycan şehitlerini kendi şehitlerimiz biliyoruz. Biz bu şehitleri Allah yolunda şehit olanlar olarak görüyor, saygı duyuyoruz” dedi.

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İran'ın başkenti Tahran'daki Hz. Abdulazim Hasani Türbesi'nde bulunan Şeyh Seduk konferans salonunda Karabağ Savaşında şehit düşen 2 bin 783 Azerbaycan askeri ve vatandaşı için 14 Aralık Pazaresi günü bir anma programı düzenlenmişti

Törene, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutan Vekili General Hicazi, Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Kazım Sıddıki, İran Meclis Başkanı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bazı İranlı milletvekilileri ve İran'da yaşayan Azerbaycanlı ve Türk vatandaşların katılmıştı.

News Code 1891174

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