Rusya'dan Karabağ için Kızılhaç bütçesine katkı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki acil insani durum için ICRC bütçesine 2 milyon İsviçre frangı tutarında mali katkıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Rus hükümetinin kararı uyarınca, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bütçesine, Dağlık Karabağ sorununun insani sonuçlarının çözümüne yönelik tedbirlerin alınmasıyla ilgili maliyetlerin finansmanı için 2 milyon İsviçre frangı tutarında katkı sağlandı" denildi.

Karabağ'a insani yardımın Rusya ile ICRC arasındaki verimli iş birliğinin önceliklerinden biri haline geldiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başlayan çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Bakü'nün denetimine geçmiş oldu.

Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlandırılması öngörülüyor.

Kaynak: Sputnik