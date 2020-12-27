Irak: Mutasyonlu koronavirüs ülkede rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf El Bedr, Irak'ın Pfizer ile resmi olarak sözleşme yaptığını ve aşı dozunun ilk aşamasının yeni yılın başında geleceğini belirterek, ilk dozun 1 buçuk milyona ulaşacağını söyledi.

Pfizer aşısının Covid-19 ve Covid-20'ye etkili olduğunun doğrulandığını belirten El Bedr, koronavirüsün gelişmesiyle ilgili Sağlık bakanlığının, Dünya Sağlık örgütüyle irtibatta olduğunu da aktardı.

Sağlık ve Güvenlik yüksek komisyonunun, yeni türü Koronavirüse karşı sıkı tedbirler aldığını aktaran El Bedr, İngiltere'de görülen yeni koronavirüsün ülkesinde rastlanmadığını duyurdu.

Türkmeneli TV