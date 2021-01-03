Karabağ'da 16 bin patlayıcı madde etkisiz hale getirildi

Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da yürüttüğü çalışmalar hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus barış gücündeki istihkam birliklerinin yaptığı çalışmalarda 400 hektardan daha büyük bir alan, yaklaşık 151 kilometre karayolu, 22'si sosyal öneme sahip tesis olmak 617 bina ve yapı patlayıcılardan temizlendi. 16 binden fazla patlayıcı madde tespit edilerek etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rus askeri uzmanların mayın tarama çalışmaları sırasında modern Uran-6 sistemlerini kullandıklarını ve bu sistemlerin dağlık alanlarda ve kötü hava koşullarında yüksek tempoyla mayın tarama çalışmaları yürütülmesini sağladığını belirtti.

Karabağ'a dönen sığınmacıların sayısı 47 bini geçti

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamaya göre 130'dan fazla sığınmacı Dağlık Karabağ'daki evlerine döndü.

Açıklamada "Rus barış gücü birlikleri, Ermenistan topraklarından Dağlık Karabağ'a dönen yeni bir sığınmacı konvoyuna eşlik etti. Erivan'dan Stepanakert'e otobüslerle 130'dan fazla sığınmacı taşındı" dendi.

Bakanlık, bölgede askeri faaliyetlerin sona erdiği tarihten bu yana 47 bin 100'den fazla sığınmacının Dağlık Karabağ'a döndüğünü ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da başlayan çatışmaların 10 Kasım itibarıyla durması için bir anlaşma imzalanmasının ardından ateşkes sağlanmış ve bölgedeki tüm askeri faaliyetler sonlandırılmıştı.

Kaynak: Sputnik