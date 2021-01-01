Karabağ'ın yeniden inşası iki ülke için iyi bir fırsat

İRNA'ya göre İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi dün yaptığı açıklamada, son Karabağ savaşında İran'ın sergilediği tutumların ardından iki ülke ilişkileri yeni bir samimi ve sıcak döneme girdiğini ve bunun ise Karabağ'ın yeniden inşasında İran'ın katılımı için kayda değer oranda yardımcı olabileceğini söyledi.

Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin Karabağ'ın yeniden inşası için gelecek 5 yıla kadar 10 milyar dolar yatırım ve masraf gerektiğine değindiğine işaretle Bakü hükümetinin bu konuda 2021 yeni yıl için yaklaşık 2 milyar dolar ayırdığını belirti.

Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında Karabağ münakaşası ile ilgili yeni tur askeri çatışmalar Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ve Ermenistan başbakanı arasında varılan ateşkes antlaşması ardından 10 Kasım tarihinde sona erdi.