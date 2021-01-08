ABD'deki Kongre baskını çatışmalarında ölü sayısı yükseldi

Kongrenin Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı.

Ölen polisin kimlik bilgileri henüz paylaşılmazken, Kongredeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkmış oldu.

Olayları kontrol altına almakta yetersiz kaldığı gerekçesi ile Kongre Polis Şefliği eleştirilere maruz kalmıştı.

Güvenlik zafiyetine ilişkin tartışmalar üzerine Kongre Polis Şefi Steven Sund görevinden istifa edeceği açıklandı.

Kongre Polis Şefliği Sözcüsü Gus Papathanasiou, Sund'ın 16 Ocak'ta görevinden ayrılacağını duyurdu.

ABD Kongresi, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Kaynak: Sputnik