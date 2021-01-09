  1. Siyaset
9 Oca 2021 09:27

İranlı büyükelçiden ABD'deki olaylarla ilgili değerlendirme

İranlı büyükelçiden ABD'deki olaylarla ilgili değerlendirme

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ABD’deki son olayları bu ülkenin ‘sonu’ olarak nitelendirdi.

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, ABD’deki son olaylara dair sosyal medya Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Bu, ABD’nin çöküşünün başlangıcı değil, halkın Cumhuriyetçi ve Demokratik partiler üzerinden geçişini, yani demokrasi ve kapitalizmden bıktığını gösteren son bölümdür” dedi.

İrlu’nun payalşımında ayrıca, “Trump devriliyor. Ancak halk anti-kapitalist kalacak ve ABD'yi Titanik gibi tüm müttefikleriyle birlikte batıracak” ifadesine yer verildi.

ABD'de çarşamba günü Joe Biden'ın seçim zaferinin tescilleneceği Kongre oturumu esnasında, Trump yanlısı protestocuların Kongre binasına yaptığı baskın ülke gündemini sarstı. çatışmalarda 5 kişi öldü ve onlarca kişi de yaralandı.

News Code 1891658

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