Donald Trump'a boyun eğenler şimdi onu kınıyorlar

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden ABD Kongre binasına saldırı nedeniyle Donald Trump'ı kınayan bazı siyasi isimlerin İran tutumunu eleştirdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"4 senedir Donald Trump'ın yasa dışı zorbalığına boyun eğenler (İran halkına zarar vermek pahasına kendilerini koruyanlar) şimdi onun hukukun üstünlüğünü çiğnemesini kınıyor.

Onlar yine de Trump'ın İran'a yönelik ekonomik terörizmini ‘baskı aracı’ olarak kullanmaya çalışıyorlar.

Cesaretten yoksunsanız eğer en azından kendiniz için sağgörülü olmayı deneyin"



