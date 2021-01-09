  1. Türkiye
9 Oca 2021 20:24

Türkiye’de 9 bin 537 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye’de 9 bin 537 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu Twitter üzerinden açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte  9 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 903 olurken 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."

News Code 1891679

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 15 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler