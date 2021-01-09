Türkiye’de 9 bin 537 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu Twitter üzerinden açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi, 181 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 903 olurken 7 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47'ye yükseldi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tespit edilen 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3 binin altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız."