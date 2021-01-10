  1. Türkiye
10 Oca 2021 09:33

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri evlerde devam etti

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri evlerde devam etti

Türkiye Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu'ya yönelik tepki eylemleri sürüyor.

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanan rektör Melih Bulu'yu protesto etmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden akşam 21.00'a çağrı yapılan 'evden eyleme' vatandaşlar da katıldı.

İstanbul'da çok sayıda kişi, evlerinde ışıkları yakıp söndürdü, tencere ve tavalara vurarak rektörlük seçimi yapılmasını istediler.

Hisarüstü'nde evlerindeki ışıkları yakıp söndüren vatandaşlar tencere, tava ve ıslıklarla tepkilerini göstererek, sosyal medyadan 'rektörlük seçiminin yapılması' konusunda çağrı yaptılar. 

Kaynak: T24

News Code 1891684

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