Boğaziçi Üniversitesi eylemleri evlerde devam etti

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektör atanan rektör Melih Bulu'yu protesto etmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesapları üzerinden akşam 21.00'a çağrı yapılan 'evden eyleme' vatandaşlar da katıldı.
İstanbul'da çok sayıda kişi, evlerinde ışıkları yakıp söndürdü, tencere ve tavalara vurarak rektörlük seçimi yapılmasını istediler.
Hisarüstü'nde evlerindeki ışıkları yakıp söndüren vatandaşlar tencere, tava ve ıslıklarla tepkilerini göstererek, sosyal medyadan 'rektörlük seçiminin yapılması' konusunda çağrı yaptılar.
Kaynak: T24
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