Pelosi: Baskına yardım ve yataklık eden Kongre üyeleri yargılanabilir

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Pelosi, "Geçen hafta Kapitol'e yönelik kalkışma konusunda adaletin yerini bulması gerekiyor" dedi.

Pelosi, "Eğer Kongre'den birilerinin bu kalkışmaya yardımcı olduğu tespit edilirse; eğer suça yardım ve yataklık ettilerse yargılanmaları için Kongre dışında da süreç yargı süreci yürütülebilir" dedi.

Geçen günlerde Temsilciler Meclisi'nde New Jersey'yi temsil eden Demokrat Mikkie Sherrill, saldırıdan önceki günlerde bazı Kongre üyelerinin Kapitol Binası'nda gruplara "keşif turu yaptırdığını" iddia etmişti.

30'dan fazla Demokrat, bu "turların" incelenmesi için çağrıda bulundu.

Geçen hafta Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

Kaynak: T24