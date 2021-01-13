Şu anda Trump'ın baskı politikasının hezimetine tanıklık ediyoruz

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’deki olayları değerlendiren Ruhani, bu ülkede rezalet yaşandığını ve bir despotun çöküşü ile karşı karşıya geldiğini belirterek, “Bunlar dünyada zorbalığın, ırkçılığın ve yasaları çiğnemenin iyi sonuçlar vermeyeceğini gösteren işaretlerdir.” dedi.

Ruhani, "Son üç yılda sabırlı halkımız ABD'nin ekonomik terörizine karşı direndi ve üç ayda İslami düzeni devirmek isteyenler de kendileri çöküş eşiğinde. Şu anda Trump hükümetinin sonu değil, onun maksimum baskı politikasının hezimetine tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

"Kanunları çiğneyen bir adamın (Trump) Amerikan halkını kendilerinin inandıkları demokrasiye karşı kışkırtacağına kimse inanmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin prestij ve güvenilirliği Trump'tan önceki günlere dönmesi yıllar albılır. Amerikan halkı büyük kayıp yaşadı."

Ruhani, ABD yaptırımlarına dair, "Önümüzdeki aylarda halkımızın gösterdiği direnişin sonuç vereceğinden kesinlikle eminiz. Yeni Amerika kükümeti, önceki İran politikasını yürütmenin imkansız olduğunu ve azami baskı politikasının de hezimete uğradığını biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın ekonomi durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Ruhani, "Gelecekte durum düzelecek ve yurt dışındaki mali kaynaklarımız serbest bırakılırsa doların değeri 15 bin toana bile düşecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yabancı korona aşısı alımıyla ilgli olarak, döviz temini konusunda hiçbir sorun olmadığını ve ülkede geniş kapsamlı aşılama planının belirlenen zamanda başlaması için çalıştıklarını söyledi.