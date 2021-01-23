Hosseini, Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyor

Vitor Hugo'nun yokluğunda uzun süre oynamamasına rağmen gösterdiği performansla alkış toplayan Majid Hosseini için hem Süper Lig'den hem de yurt dışından ilgi sürüyor. İranlı savunmacının adı birkaç Süper Lig takımı ile anılmıştı ancak Abdullah Avcı'nın ısrarı sebebiyle takımda kalmasına karar verilmişti. Yaz transfer döneminde Hosseini ile ilgilenen Anderlecht yine temasa geçti.

Teklifi reddetti

Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası yaşadığı sakatlıkla birlikte formasından uzun süre ayrı kalan Majid Hosseini, Vitor Hugo'nun sakatlığı sonrasında yakaladığı fırsatı iyi değerlendirmiş ve taraftarların gözünde yeniden kredi kazanmıştı. Daha önce pek çok Avrupa takımı istemesine rağmen kulüpte kalan İranlıyı takip eden Anderlecht'te Peter Verbeke, menajeri aracılığı ile oyuncunun durumunu sordu. Ancak Hosseini Trabzonspor'da mutlu olduğunu ve şu anlık ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Kaynak: Damga gazetesi