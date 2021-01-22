Tokyo Olimpiyatları'nın bir kez daha erteleneceği iddia edildi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir kez ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yaz gerçekleşmesi beklenirken yeniden iptal edilmesi gündeme geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Olimpiyat hazırlıklarının Japonya üzerinde "ciddi bir baskı yarattığını" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Tokyo Olimpiyatları'nın durumu üzerine açıklama yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison "Japonya'da Koronavirüs salgınıyla ilgili durum kasımda orada bulunduğum döneme göre farklı.Durumun Başbakan Yoshidide Suga'nın üzerinde büyük bir baskı olduğunu tahmin edebiliyorum" dedi.

Morrison, Tokyo Olimpiyatları'nın iptaline dair söylentileri duyduğunu ancak iptal olursa bunun "Japonlar için oldukça hayal kırıklığı yaratacağını" söyledi.

İptal olmazsa Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Japonya'da yapılan bir anket kamuoyunun yüzde 80'inin oyunların Koronavirüs nedeniyle yeniden ertelenmesini istediğini gösterdi.

Öte yandan Olimpiyat Komitesi Başkanı, iptal olacağına dair söylentileri yalanladı.

Kaynak: T24