Cristiano Ronaldo ve Messi'den Suudi Arabistan'a ret

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin iddiasına göre Portekizli yıldız futbol Cristiano Ronaldo'yu turizmin yüzü yapmak isteyen Suudi Arabistan kesenin ağzını açtı.

Cristiano Ronaldo ise kendisine yapılan 6 milyon euro'luk bu teklifi reddetti.

Anlaşma olsaydı, Cristiano Ronaldo periyodik olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek basının ilgisini bu ülkeye çekecekti.

Gazete haberinde Suudi Arabistan'ın Lionel Messi'ye de benzer bir teklif yaptığını ancak Ronaldo gibi Arjantinli yıldızın da 'Hayır' yanıtı verdiğini öne sürdü.

Kaynak: Haber Global