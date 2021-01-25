Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan gemi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Geminin yabancı bandıralı, personelin Türk olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı, biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz, bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan veya başkasının sızmadığını anladılar, güvenlikle ilgili sıkıntı yok" dedi.

Bir kişinin karnından yaralandığını ve şu an durumunun iyi olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Vefat eden Azerbaycan Türkü kardeşimizin İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı"

Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar korsanlardan bir haber gelmedi. Dördüncü kaptanımız gemide kalıyorlar. Özellikle Gabon Savunma Bakanlığı ilave personel takviyesi yaptı, korunuyor. Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ama henüz korsanlar ne ailelere, ne bizlere ne de şirkete, ki böyle durumlarda şirkete ulaşıyorlar, henüz bir temasta bulunmadılar.

Bir görüşme olmadı. Süreci takip ediyoruz. İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtarırız, ülkemize getiririz. İnşallah bu diğer şirketlere ders olur. Gerekli önlemleri alırlar."

Kaynak: Sputnik