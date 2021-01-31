Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na aday

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal edilmesinin ardından bu organizasyona talip olduklarını söyledi.

Gözgeç, İngiltere'de artan yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle organizasyonun Londra'da yapılmasından vazgeçildiğini belirtti.

Bu sürecin ardından organizasyonun Türkiye'de yapılması için çalışmalara başladıklarını anlatan Gözgeç, "Avrupa Kota Müsabakaları'na talip olacağız. Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunacağız. Türkiye'de yapılması için çok cazip tekliflerimiz olacak. İngiltere'de sporcu başı bir günlük yatak parası 150 pound. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Boks Federasyonu bünyesinden karşılayıp gerekirse para almayacağız. Cazip olsun diye böyle bir teklifimiz olacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'den de yardım talep edeceğiz. Benim de kendi kişisel girişimlerim var." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, organizasyonunun Türkiye'de yapılmasının Türk boksörlere avantaj sağlayacağını dile getirerek, "Psikolojik olarak sporcular üzerinde çok büyük etkisi olacak. Türkiye'nin dışındaki her yer bize gurbet ama kendi evimizde olunca sporculara öz güven gelecek. Organizasyonda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Bir otelin içinde 7 günlük yaşam olacak. Ondan sonra da sağ salim memleketlerine göndereceğiz. Tarih değişmezse nisan ayının 22'sinde olacak." diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet