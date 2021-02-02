Boğaziçi Üniversitesi olaylarıyla ilgili son durum

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı süren eylemlerle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğü'nce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" bilgisi verildi.

Valilik, dün eylemlere ilişkin 159 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: DHA