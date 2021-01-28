Trabzonspor kupasını aldı

TFF Süper Kupa'da Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf bordo mavililer oldu.

Trabzonspor'a kupayı getiren goller, 47. dakikada Jorge Djaniny ile 85. dakikada Caleb Ekuban'dan geldi. Başakşehir'in tek sayısı ise 58. dakikada penaltı vuruşu sonrası Demba Ba attı. Öte yandan turuncu lacivertlilerde 73. dakikada Alexandru Epureanu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

2. kez kupayı kazandı

Bu sonuçla kupayı müzesine götüren Karadeniz ekibi turnuvanın TFF Süper Kupa adıyla düzenlenmeye başlamasından itibaren 2. zaferini yaşamış oldu. Trabzonspor ilk olarak 2010-11 sezonunda kupayı kazanmıştı.

Kaynak: Haber Global