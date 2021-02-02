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2 Şub 2021 14:13

Lionel Messi, Barcelona kariyerindeki 650. golünü attı

Lionel Messi, Barcelona kariyerindeki 650. golünü attı

Lionel Messi, La Liga'nın 21. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao karşısında fileleri havalandırarak, Barcelona kariyerindeki 650. golüne ulaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İspanya La Liga’nın 21. haftasında Barcelona, dün akşam evinde Athletic Bilbao’yu konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Katalanlar’da Lionel Messi, Barcelona forması ile 650. golünü kaydetti.

20. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen yıldız oyuncu, fileleri havalandırarak Katalan kulübü ile 650. kez gol sevinci yaşadı.

Messi’nin golüyle öne geçen Barcelona, 49. dakikada Jordi Alba’nın kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve skor 1-1’e geldi. 74. dakikada sahneye çıkan Antoine Griezmann, Barcelona’yı galibiyete taşıyan golü kaydetti. 

News Code 1892260

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