Fenerbahçe'de Mesut Özil maç kadrosunda

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas'ın tedavisine başlandığı, Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş'ün bireysel çalışmalarla günü tamamladığı, bugün baba olan Marcel Tisserand'ın ise özel izinli olarak idmanda yer almadığı aktarıldı.

Öte yandan, dünkü antrenmanda koşu yapmakla yetinen Sadık Çiftpınar'ın bugün takımla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Mesut Var Sosa Yok

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa ise Hatayspor maçının kafilesine alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin, 21 kişilik maç kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

Kaynak: NTV Spor