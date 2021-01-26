  1. Spor
26 Oca 2021 15:10

Mesut Özil Fenerbahçe'ye yarın imzayı atıyor

Mesut Özil Fenerbahçe'ye yarın imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı profesyonel futbolcu Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.

AA'ya göre, transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

News Code 1892112

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