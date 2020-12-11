Irak Başbakanı Kazımi Ankara’ya gidecek

Hasan el-Cenabi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Başbakan Mustafa Kazımi’nin 17 Aralık'ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, bazı hazırlıklar için yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğini söyledi.

Daha önce Rûdaw’a konuşan Fetih Koalisyonu Dışilişliler Komisyonu üyesi Muhtar Mahmud, Başbakan Mustafa Kazımi’nin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gideceğini söylemişti.

Muhtar Mahmud, “Kazımi Ankara ziyaretinde Türk yetkililerle iki ülke arasındaki önemli konuları görüşecek” dedi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Eylül ortalarında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabulü sırasında, Ankara’yı ziyaret için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davet mektubunu aldığını bildirmişti.

Kaynak: Rudaw