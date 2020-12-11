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11 Ara 2020 15:03

Irak Başbakanı Kazımi Ankara’ya gidecek

Irak Başbakanı Kazımi Ankara’ya gidecek

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hasan el-Cenabi, Başbakan Mustafa Kazımi’nin üst düzey bir heyetle birlikte 17 Aralık'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Hasan el-Cenabi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Başbakan Mustafa Kazımi’nin 17 Aralık'ta Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde, bazı hazırlıklar için yakın zaman içerisinde Ankara'ya gideceğini söyledi.

Daha önce Rûdaw’a konuşan Fetih Koalisyonu Dışilişliler Komisyonu üyesi Muhtar Mahmud, Başbakan Mustafa Kazımi’nin önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya gideceğini söylemişti.

Muhtar Mahmud, “Kazımi Ankara ziyaretinde Türk yetkililerle iki ülke arasındaki önemli konuları görüşecek” dedi.

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Eylül ortalarında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabulü sırasında, Ankara’yı ziyaret için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davet mektubunu aldığını bildirmişti.

Kaynak: Rudaw

News Code 1891054

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