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3 Şub 2021 21:24

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Siyonist Rejim güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait evi bir "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin buldozerler eşliğinde El-Halil kentine bağlı Birin bölgesine baskın düzenlediğini belirtti.

Siyonist İsrail güçlerinin, adını belirtmediği bir Filistinliye ait 200 metrekarelik evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığını ifade eden, İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiğini ve evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığını aktardı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.
 

News Code 1892294

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