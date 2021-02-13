Nijerya'da kaçırılan Türk gemiciler Abuja'daki Türk Büyükelçiliği'ne getirildi

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemicinin 6'sı Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.

Büyükelçi Ulueren, "26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık" ifadesini kullandı.

Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.

Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

Türk gemiciler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde istirahat ederken, kalan 9 gemicinin de akşam saatlerinde gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: Sputnik